recherche
Magazines

Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 11 octobre 2025 à 19:25

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 124
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 11 octobre 2025 à 19:25

Samedi 11 octobre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 20:00 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Amandine Lourdel, humoriste et comédienne.

Alexis Michalik, acteur et metteur en scène.

Florent Peyre, humoriste.

André Manoukian, auteur-compositeur et pianiste.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 13:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

11 octobre 2025 - 13:59

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

11 octobre 2025 - 13:59

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octob…

11 octobre 2025 - 11:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...