"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 123
"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 15 octobre 2025 :

Alain Mabanckou pour son livre « Ramsès de Paris » (Seuil)

Dans ce roman à la fois drôle et sarcastique, Alain Mabanckou offre les Mille et Une Nuits de l’exil africain, dont les personnages hauts en couleur sont parfois des sortes de Pieds nickelés. On s’y attache, on rit. On en redemande.

Camille Bordas pour son livre « Des inconnus à qui parler » (Denoël)

Peut-on apprendre à faire rire ? Le master de stand-up de Chicago répond oui : étudiants et professeurs s’efforcent de transformer leur vie et leurs névroses en sketchs. Au fil d’une journée mouvementée, qui confrontera chacun à ses ambitions et à ses démons, se déploie un roman choral illustrant une double réflexion sur l’art qui se nourrit de la vie et sur la difficulté d’être soi et d’en faire quelque chose.

Thomas VDB pour son livre « Fiascorama » (Buchet Chastel)

Thomas VDB raconte, sous forme de polaroids, son implantation à Paris, sa percée dans le stand-up, son ascension et les dégâts causés par son irrésistible maladresse. Mélange de Gaston Lagaffe et du Petit Nicolas, Thomas VDB sacre brillamment l’art du naufrage.

Louis-Henri de La Rochefoucauld pour son livre « L’amour moderne » (Robert Laffont)

Comment raconter l’amour aujourd’hui ? On pourrait décrire un mariage de conte de fées, ou dépeindre un émoi naissant. Mais il faudrait aussi ouvrir les portes closes des appartements bourgeois, et dévoiler la violence intime qui pousse au meurtre. Un roman qui interroge, avec humour et mélancolie, l’amour et la violence dans l’intimité.

Sarah Chiche pour son livre « Aimer » (Julliard)

De la Suisse de la fin du siècle dernier à la France des années 2020, en passant par l'Amérique où s’annonce déjà le retour de Donald Trump, « Aimer » dessine une fresque sur ces instants où tout peut encore basculer. Un roman sur la grâce des secondes chances, où l'amour devient ce courage insensé de croire à l'impossible.

Diffusion dans l'émission d'une rencontre avec Patrick Modiano et Christian Mazzalai à l’occasion de la parution de leur livre « 70 bis » (Gallimard).

Dernière modification le lundi, 13 octobre 2025 18:12
Suivez nous...