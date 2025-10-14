recherche
"Les reportages de Martin Weill" sur le nouveau business de l'intime mercredi 15 octobre 2025 sur TMC

mardi 14 octobre 2025
"Les reportages de Martin Weill" sur le nouveau business de l'intime mercredi 15 octobre 2025 sur TMC

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:25 dans la continuité de "Quotidien", TMC diffusera un nouveau reportage de Martin Weill sur le nouveau business de l'intime : « OnlyFans, Mym : le corps sur abonnement ».

Le principe : tout le monde peut monétiser ses photos de charme ou ses vidéos porno, sur abonnement ou sur demande. Des stars de la musique et du sport, à votre boulangère ou ce collègue que vous croisez à la machine à café. OnlyFans et MYM, deux plateformes pour une promesse : un lien direct et authentique entre créateurs et consommateurs.

En quelques années, le marché a explosé. Des millions de comptes, des centaines de millions d'utilisateurs, des milliards d'euros pour les plateformes... Et presque autant de questions. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? De notre rapport à la sexualité ? Quelles dérives possibles, face à l'appât du gain ? Faut-il y voir un moyen de redonner le pouvoir aux créateurs de contenu ou un nouveau système d'exploitation des corps ?

Avec son équipe, Martin Weill est allé à la rencontre des Français qui ont franchi le pas, pour mieux comprendre le phénomène.

Suivez nous...