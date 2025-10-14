"Les reportages de Martin Weill" sur le nouveau business de l'intime mercredi 15 octobre 2025 sur TMC

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:25 dans la continuité de "Quotidien", TMC diffusera un nouveau reportage de Martin Weill sur le nouveau business de l'intime : « OnlyFans, Mym : le corps sur abonnement ».

Le principe : tout le monde peut monétiser ses photos de charme ou ses vidéos porno, sur abonnement ou sur demande. Des stars de la musique et du sport, à votre boulangère ou ce collègue que vous croisez à la machine à café. OnlyFans et MYM, deux plateformes pour une promesse : un lien direct et authentique entre créateurs et consommateurs.

En quelques années, le marché a explosé. Des millions de comptes, des centaines de millions d'utilisateurs, des milliards d'euros pour les plateformes... Et presque autant de questions. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? De notre rapport à la sexualité ? Quelles dérives possibles, face à l'appât du gain ? Faut-il y voir un moyen de redonner le pouvoir aux créateurs de contenu ou un nouveau système d'exploitation des corps ?

Avec son équipe, Martin Weill est allé à la rencontre des Français qui ont franchi le pas, pour mieux comprendre le phénomène.