"M comme Maison" à Bordeaux vendredi 17 octobre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Ce vendredi 17 octobre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir deux nouveaux numéros du magazine "M comme maison" dont voici le sommaire.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en general qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:35 Bordeaux

Gildas Quellien, artisan de l'hospitalité et esthète du détail, est le fondateur de Casa Blanca, une maison d'hôtes de charme nichée dans une demeure du XIXe siècle au cœur du quartier des Chartrons à Bordeaux. Passionné par le design, les matériaux nobles et l'accueil sur mesure, il a entièrement rénové cette bâtisse en y insufflant une âme singulière : entre mobilier chiné, lignes contemporaines et atmosphère chaleureuse.

Rencontre avec Charles-Henri Guillebeau. Cela fait quelques années que ce ferronnier d'art a repris l'Atelier Emeraude à Bordeaux. Une passion que lui a transmis son père dès son plus jeune âge.

William Guillon est un créateur radical, dont l'univers sculptural mêle lumière, matière et mystère. Designer français, il s'est imposé comme une figure singulière du design contemporain, en explorant les frontières entre art et fonctionnalité. Ses pièces - luminaires, miroirs, objets et mobilier - sont façonnées à la main en bronze, bois brûlé ou matériaux nobles, et souvent éditées en séries limitées.

L'Atelier Bernard Fournier, maître verrier à Villenave-d'Ornon, est un haut lieu de création et de restauration du vitrail en Nouvelle-Aquitaine. Fondé en 1986, cet atelier perpétue l'excellence des savoir-faire verriers bordelais des XIXe et XXe siècles, tout en intégrant les techniques contemporaines les plus pointues.

21:35 De la mixité

Daphné Desjeux est architecte d'intérieur spécialisée dans l'hôtellerie, avec plus d'une quinzaine hôtels en France et à l'étranger. Elle nous ouvre les portes d'une de ses dernières réalisations. Avec une déco qui ne semble suivre aucune tendance ni aucun code et vous invite au voyage entre trésors chinés aux quatre coins du monde.

Amoureux des matériaux nobles, du bois, du bronze et des laques, Kostia a tout quitté pour faire de sa passion son métier. C'est un créateur de meubles et d'objets d'art. Pour chaque pièce produite, il raconte une histoire inspirée d'une forêt de symboles, de références, d'émotions...

Le luminaire est un moyen de finaliser une ambiance, une décoration, d'améliorer un lieu. Olivier Vallaeys maitrise parfaitement l'ensemble de ce processus. Il mélange les styles et les époques en s'inspirant de tout ce qu'il voit aussi bien dans les brocantes que les expositions.

Audrey Chamoret Devergne, architecte d'intérieur, a rénové une maison de 1870. Un doux mélange entre ancien et moderne qui reflète à la perfection son gout des belles choses.