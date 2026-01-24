recherche
Magazines

"Grands Reportages" : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 24 janvier 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 44
"Grands Reportages" : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 24 janvier 2026 sur TF1

Samedi 24 janvier 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de la série documentaire « Abus de faiblesse : le prix de la confiance » réalisée par Alyssa Makni.

Chaque année en France, 800 000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse, le plus souvent commis par des proches ou des personnes de confiance. Les victimes sont souvent âgées et isolées.

Ce premier épisode suit des victimes accompagnées par leurs proches, des avocats, des policiers et des enquêteurs de la répression des fraudes, déterminés à faire condamner les escrocs, passibles de 3 ans de prison et 375 000 euros d’amende.

En Bretagne, Jean-Yves, 77 ans, ancien professeur de mathématiques, est victime de démarchage et de travaux abusifs. Il est surendetté et a dépensé plusieurs dizaines de milliers d’euros. Son fils Loïc mène l’enquête pour faire cesser ces pratiques et tend un piège aux sociétés impliquées.

Marie-Paule, 82 ans, est la cible d’arnaques sentimentales en ligne : elle a envoyé 65 000 euros à deux escrocs se faisant passer pour un chirurgien de Boston et pour l’animateur Frédéric Lopez. Son fils Cyril fait appel à un hacker spécialisé pour démasquer les imposteurs.

À Montauban, Egidio, 98 ans, ancien promoteur immobilier, porte plainte contre une ancienne élue municipale en charge des seniors, qui lui aurait soutiré 56 000 euros.

Enfin, à Versailles, Sylvie, 79 ans, est trahie par une voisine de confiance qui profite de son hospitalisation pour lui voler 50 000 euros. Sa filleule Audrey découvre l’escroquerie et alerte les autorités.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Plus belle la vie&quot; du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Les résumés de "Plus belle la vie" du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

24 janvier 2026 - 09:53

Sur le même thème...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

23 janvier 2026 - 18:44

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

23 janvier 2026 - 18:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...