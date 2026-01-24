"Grands Reportages" : Abus de faiblesse, le prix de la confiance, samedi 24 janvier 2026 sur TF1

Samedi 24 janvier 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de la série documentaire « Abus de faiblesse : le prix de la confiance » réalisée par Alyssa Makni.

Chaque année en France, 800 000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse, le plus souvent commis par des proches ou des personnes de confiance. Les victimes sont souvent âgées et isolées.

Ce premier épisode suit des victimes accompagnées par leurs proches, des avocats, des policiers et des enquêteurs de la répression des fraudes, déterminés à faire condamner les escrocs, passibles de 3 ans de prison et 375 000 euros d’amende.

En Bretagne, Jean-Yves, 77 ans, ancien professeur de mathématiques, est victime de démarchage et de travaux abusifs. Il est surendetté et a dépensé plusieurs dizaines de milliers d’euros. Son fils Loïc mène l’enquête pour faire cesser ces pratiques et tend un piège aux sociétés impliquées.

Marie-Paule, 82 ans, est la cible d’arnaques sentimentales en ligne : elle a envoyé 65 000 euros à deux escrocs se faisant passer pour un chirurgien de Boston et pour l’animateur Frédéric Lopez. Son fils Cyril fait appel à un hacker spécialisé pour démasquer les imposteurs.

À Montauban, Egidio, 98 ans, ancien promoteur immobilier, porte plainte contre une ancienne élue municipale en charge des seniors, qui lui aurait soutiré 56 000 euros.

Enfin, à Versailles, Sylvie, 79 ans, est trahie par une voisine de confiance qui profite de son hospitalisation pour lui voler 50 000 euros. Sa filleule Audrey découvre l’escroquerie et alerte les autorités.