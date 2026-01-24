"Appels d'urgence" en immersion au Samu de Marseille lundi 26 janvier 2026 sur TFX

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Accidents et agressions : urgences vitales pour le Samu de Marseille ».

Direction l’un des plus grands SAMU de France. Celui des Bouches-du-Rhône à Marseille avec 30 médecins, 8 ambulances et jusqu’à 2800 appels par jour qui donnent lieu à plus de 45 interventions quotidiennes.

Et pour vous faire vivre ce rythme affolant, le magazine "Appel d'urgence" a choisi de suivre des jeunes femmes urgentistes. Elles s’appellent Justine, Mariam ou Elisa ; elles ont toutes moins de 30 ans et certaines font leurs premiers pas au Samu de Marseille dans un quotidien sous haute tension : celui des accidents de scooter, des crises cardiaques ou des agressions violentes qui engagent souvent un pronostic vital.

Vous allez pouvoir partager avec elles d’intenses moments d’émotion : leurs exploits, leurs moments de doute et surtout leur dévouement de tous les instants pour nous venir en aide et sauver des vies.