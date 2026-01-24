recherche
"20h30 le samedi" : Michel Sardou, Marilou Berry, se faire un nom, samedi 24 janvier 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026
"20h30 le samedi" : Michel Sardou, Marilou Berry, se faire un nom, samedi 24 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 24 janvier 2026 sur France 2, la difficulté et des enjeux de se construire une identité propre lorsque l'on naît dans une famille d'artistes célèbres à travers les parcours de Michel Sardou et Marilou Berry.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Trouver sa place

Être un enfant de la balle au sein d’une famille d’artistes peut être à la fois un cadeau… et un fardeau. Comment exister par soi-même, faire ses preuves et se construire un nom qui n’appartient qu’à soi ?
Un nom à soi

"20h30 le samedi" raconte le parcours de Michel Sardou, longtemps éclipsé par la célébrité de sa mère, Jackie. Et celui de Marilou Berry, fille de Josiane Balasko, déterminée à tracer sa propre voie. Pour la première fois, elles montent ensemble sur les planches : au théâtre des Bouffes parisiens, elles partagent l’affiche de « Ça, c'est l'amour », et incarnent un duo "mère-fille".

Une story signée Louisa Ould, Felix Albert et Julie Torkomyan.

