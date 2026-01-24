"20h30 le samedi" : Michel Sardou, Marilou Berry, se faire un nom, samedi 24 janvier 2026 sur France 2

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.
Trouver sa place
Être un enfant de la balle au sein d’une famille d’artistes peut être à la fois un cadeau… et un fardeau. Comment exister par soi-même, faire ses preuves et se construire un nom qui n’appartient qu’à soi ?
Un nom à soi
"20h30 le samedi" raconte le parcours de Michel Sardou, longtemps éclipsé par la célébrité de sa mère, Jackie. Et celui de Marilou Berry, fille de Josiane Balasko, déterminée à tracer sa propre voie. Pour la première fois, elles montent ensemble sur les planches : au théâtre des Bouffes parisiens, elles partagent l’affiche de « Ça, c'est l'amour », et incarnent un duo "mère-fille".
Une story signée Louisa Ould, Felix Albert et Julie Torkomyan.