"C à vous" samedi 24 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 24 janvier 2026
"C à vous" samedi 24 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 24 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 24 janvier 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Poids électoral, tendance No Kids, vers un nouveau choc des générations ?

Jean Viard, sociologue et directeur de recherches associé CNRS au CEVIPOF.

Prêts à avoir un rapport sexuel avec une femme endormie : des dizaines d'hommes ont répondu à une fausse annonce

Hermine Le Clech, journaliste à RTL, raconte son enquête.

20:00 C à vous, la suite

Jean-Paul Rouve pour la pièce "Le bourgeois gentilhomme" au Théâtre Antoine.

Steve Jourdin pour le doc "Les Glucksmann, une histoire de famille" diffusé le samedi 31 janvier à 21:00 sur LCP.

ZAZ pour son nouvel album "Sains & saufs" et sa tournée dans toute la France.

samedi, 24 janvier 2026
