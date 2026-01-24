Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 24 janvier 2026

Samedi 24 janvier 2026 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 19:25 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Elie Semoun, pour son spectacle « Cactus » à l'Européen jusqu'au 1er avril.

Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo pour la pièce « Dans le couloir » au Théâtre Hébertot.

Les autres invités n'ont pas été communiqués par la chaîne.