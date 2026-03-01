"Affaires sensibles" : Les mille vies d'Alexandre Despallières, dimanche 1er mars 2026 sur France 2

Dimanche 1er mars 2026 à 15:10 sur France 2 dans "Affaire sensibles", Fabrice Drouelle consacre un numéro à Alexandre Despallières, un escroc français célèbre pour son charisme et sa dangerosité, surnommé par la presse « le dandy manipulateur » ou « l'homme aux mille visages ».

"Affaires sensibles" inaugure une nouvelle collection consacrée aux "maîtres de l'arnaque" par un récit consacré à Alexandre Despallières, un escroc hors norme aussi charmeur qu'inquiétant. Il consacra son existence à tenter de s'enrichir sur le dos de victimes fortunées tombées sous son charme.

Tour à tour chanteur côtoyant le gratin de la jet-set, golden boy ayant fait fortune dans le web ou jeune orphelin héritier d’un empire, il multiplia les identités et parvint pendant plus de vingt ans à duper tous ceux qui croisèrent sa route, de Paris à Los Angeles en passant par Sydney.

Le décès de son compagnon, un richissime Australien, suscite les soupçons

Alexandre Despallières n'aurait peut-être jamais été rattrapé par la justice sans la mort suspecte en 2008 de son compagnon d'alors, Peter Ikin, un richissime producteur de musique australien, de vingt ans son aîné. L'homme de 62 ans, proche d'Elton John, a été découvert sans vie dans une chambre d'hôtel parisienne alors qu'il venait de passer quelques jours avec Alexandre Despallières. Décès de causes naturelles conclut l'autopsie, mais en Australie, les proches du producteur ont très vite des soupçons.

En effet, le corps de Peter Ikin est incinéré à Paris deux jours seulement après sa mort. Des obsèques express et en catimini, auxquelles la famille et les amis du défunt n'ont pas le temps de se rendre. Ils apprennent aussi que la fortune de Peter Ikin, estimée à 20 millions de dollars (près de 17 millions d'euros), pourrait revenir en totalité à son compagnon français. La mort de l'Australien se révèle n’être pas si naturelle que cela : son décès a été causé par une surdose massive de paracétamol. La police ouvre une enquête pour meurtre et Alexandre Despallières devient le principal suspect.

Une veuve millionnaire décide de l'adopter... puis l'accuse de vouloir l'empoisonner

En explorant le passé du Français, les enquêteurs vont s’apercevoir qu'ils ont affaire à un escroc de haut vol. Un parcours qui commence dans le show-biz français des années 1980 où Despallières tente de percer comme chanteur de charme. Il part ensuite aux Etats-Unis où il s'invente un personnage de riche héritier. Il parvient à séduire une veuve millionnaire, qui finit par l'adopter et lui donner son nom. Mais celle-ci se ravise et accuse Despallières de tentative d'empoisonnement.

Le Français réapparaît en Californie quelques années plus tard, jouant un nouveau rôle. Cette fois, il se fait passer pour un riche entrepreneur du web. Son bagout et son charme lui permettent de tromper pendant plusieurs mois journalistes spécialisés et investisseurs.

Il prétend souffrir d'une maladie incurable pour se faire épouser

Une fois le pot au rose découvert, le Français s'évapore de nouveau, direction l'Australie. Il renoue avec une vieille connaissance, Peter Ikin, ancien vice-président de la Warner et producteur d'Elton John. Despallières prétend qu'il est atteint d'une maladie incurable et que ses jours sont comptés. Il convainc le producteur de l'épouser pour que sa fortune ne soit pas récupérée par sa famille. C'est pour finaliser cette opération qu’il demande à Peter Ikin de venir à Paris en novembre 2008. Voyage qui lui sera fatal.

Comment ce charmeur redoutable a-t-il réussi à tromper autant de monde pendant toutes ces années ? Quels sont les ressorts psychologiques dont il a usé ?

Une enquête de Baptiste des Monstiers, Vincent Barral et Michel Pignard.