"Non élucidé" : L'affaire Marie-Michèle Calvez à revoir sur T18 mardi 3 mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 1 mars 2026
Mardi 3 mars 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la série documentaire "Non élucidé" consacré à l'affaire Marie-Michèle Calvez, l'un des "cold cases" les plus mystérieux et tragiques de Bretagne.

Marie-Michèle Calvez, une femme de 40 ans, conseillère commerciale en assurances, vivant à Plonéour-Lanvern, menait une vie jugée sans histoire apparente : en couple stable, sans enfants, bien intégrée localement.

Dans la nuit du 22 septembre 1994, trois marins pêcheurs aperçoivent une lueur et une épaisse fumée. Ils découvrent une voiture en flammes, abandonnée près des ruines d'une ancienne conserverie de poissons. Dans le coffre, les pompiers et gendarmes trouvent un corps calciné, recroquevillé, méconnaissable.

L'immatriculation permet rapidement d'identifier la victime : c'est Marie-Michèle Calvez. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'un meurtre : elle a été tuée avant d'être placée dans le coffre et incendiée. Le crime apparaît prémédité et particulièrement violent (corps très abîmé, tentative d'effacer toutes preuves).

Malgré une enquête importante à l'époque (auditions très nombreuses dans le petit milieu local des pêcheurs et des assureurs), aucun mobile clair n'a émergé et aucun suspect n'a pu être confondu. Plusieurs pistes ont été explorées sans succès.

Suivez nous...