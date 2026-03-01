recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 1er mars 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 mars 2026 227
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 1er mars 2026 sur France 2

Dimanche 1er mars 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 1er mars 2026 :

L'entretien Guy Savoy

"La cuisine est l’art de transformer instantanément en joie des produits chargés d’histoire" est la devise inscrite à l’entrée de son restaurant. Voilà plus de cinquante-cinq ans que Guy Savoy cuisine avec la même envie de sublimer la nourriture, de célébrer la gourmandise et de surprendre ses convives.

Pour la neuvième année consécutive, sa maison a été désignée "meilleur restaurant du monde" et en 2024, il est le premier chef à être entré à l’Académie des beaux-arts. Comment entretient-il cet appétit d’inventer, de transmettre et de faire rayonner la gastronomie française ?

Laurent Delahousse part à sa rencontre dans sa cuisine parisienne, mais aussi dans son refuge alpin dont il ouvre les portes pour la première fois

