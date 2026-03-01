"C Politique" dimanche 1er mars 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 1er mars 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 1er mars 2026 :

Iran • La fin d'un régime ou le début d'un chaos ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit :

Florian Louis, historien.

Hadam Mostafavi, journaliste à Libération.

Jean-Pierre Perrin, journaliste, correspondant de guerre.

Laurence Louër, professeure associée à Sciences Po et chercheure au Centre d'études internationales (CERI).

Behrang Pourhosseini, docteur en philosophie de l'université Paris 8.