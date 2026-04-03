"C à vous" vendredi 3 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 3 avril 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 3 avril 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Crise du carburant

Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Le scandale des injections illégales

Cyrille Devoir, médecin esthétique, co-fondateur du Cercle des bonnes pratiques en Médecine Esthétique.

Lila Bellili, grand reporter à Envoyé Spécial.

20:00 C à vous, la suite

Tayc, pour son album “Joÿa” disponible le 15 mai et son single “Girlfriend”.

Erik Orsenna, pour son livre « Que la joie demeure, vivre avec Bach » (Albin Michel)

Cristina Cordula, pour l’émission « Cousu main », chaque mercredi sur RMC Life.