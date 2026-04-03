"C à vous" vendredi 3 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 3 avril 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Crise du carburant
Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Le scandale des injections illégales
Cyrille Devoir, médecin esthétique, co-fondateur du Cercle des bonnes pratiques en Médecine Esthétique.
Lila Bellili, grand reporter à Envoyé Spécial.
20:00 C à vous, la suite
Tayc, pour son album “Joÿa” disponible le 15 mai et son single “Girlfriend”.
Erik Orsenna, pour son livre « Que la joie demeure, vivre avec Bach » (Albin Michel)
Cristina Cordula, pour l’émission « Cousu main », chaque mercredi sur RMC Life.