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"Enquête d'action" : Hygiène effroyable, aliments périmés, les enquêtes choc de la police des assiettes sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 221
"Enquête d'action" : Hygiène effroyable, aliments périmés, les enquêtes choc de la police des assiettes sur W9

Vendredi 10 avril 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" sur W9 qui suit le travail périlleux et souvent méconnu des inspecteurs de l'hygiène.

Produits avariés, nuisibles, chaîne du froid brisée, règles élémentaires bafouées : ce que Yannick et Xavier découvrent peut faire froid dans le dos. Ils font partie de ces inspecteurs qui arrivent sans prévenir dans les restaurants, les boulangeries, les boucheries ou encore les épiceries. Derrière une vitrine impeccable et un menu qui donne faim, il suffit parfois de passer la porte pour tomber sur l’envers du décor. Et quand la sécurité alimentaire est en jeu, ils ne lâchent rien.

Les 6 000 agents des Directions départementales de la protection des populations (DDPP) multiplient ces contrôles inopinés, parfois sous protection des forces de l’ordre pour éviter les tensions. Dans les réserves, les chambres froides, les arrière-cuisines, tout est passé au crible. Et quand le risque est trop grand, la décision est immédiate : denrées détruites sur place, avis de fermeture administrative. Question de vie ou de mort : chaque année, en moyenne 13 000 Français sont victimes d’intoxications alimentaires graves, et une quinzaine n’y survit pas.

Aujourd’hui, une nouvelle zone grise inquiète les enquêteurs : les plats commandés sur internet. Pratique, rapide… mais les coulisses échappent souvent au regard des clients. Yannick et Xavier interviennent dans une « dark kitchen » improvisée dans un garage automobile. Des pneus sont entreposés à l’entrée de la cuisine. L’huile de friture usagée semble tout droit sortie d’un bac de vidange. Le lave-mains n’est même pas raccordé à l’eau courante. Et surtout, les plats prêts à partir en livraison sont à une température trop basse pour être sûre. Des conditions parfaites pour laisser les bactéries se développer.

Parfois, les conséquences de ces manquements sont dramatiques. Près de Saint-Étienne, Aurore est persuadée d’avoir frôlé l’irréparable : son fils, aujourd’hui âgé de 8 ans, a failli mourir après de graves complications. Elle soupçonne des fromages contaminés par la bactérie « E. coli ». Sur internet, les avis s’accumulent, les accusations aussi. Désormais, l’affaire se règle devant la justice.

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