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"Bonjour ! Avec vous" vendredi 24 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 117
"Bonjour ! Avec vous" vendredi 24 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 24 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 24 avril 2026 :

Comment choisissez-vous votre lessive ?

Comment bien choisir entre la plus efficace, la plus écolo, la moins chère...

Posez toutes vos questions, la spécialiste conso Victoire NSondé vous répondra en direct.

Les secrets de costumes de Mask Singer...

À l’occasion du retour de Mask Singer vendredi soir sur TF1, Christophe Beaugrand recevra la cheffe costumière de l’émission, qui conçoit ces incroyables déguisements.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 20:57
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