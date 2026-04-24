"Les rencontres de 20h30" avec Olivia, avocate des animaux, ce 24 avril 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 24 avril 2026 sur France 2, le portrait d'Olivia Symniacos, une figure de proue d'une discipline juridique encore émergente en France : le droit animalier.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Olivia, avocate des animaux

"Les rencontres de 20h30" ont suivi Céline Greco, cheffe de service à l’hôpital Necker à Paris et l’une des grandes voix de la cause de l’enfance. Afin d’offrir une meilleure prise en charge aux mineurs confiés à l’Aide sociale à l'enfance, elle vient d’ouvrir le premier centre de soins dédié aux enfants placés. Une première en France que cette éternelle optimiste entend développer.

Une enfance de foyer en foyer

Olivia Symniacos est une avocate pas comme les autres : elle est spécialiste du droit animalier.

Elle plaide pour la cause animale dans l’enceinte des tribunaux de l'Hexagone ou sur le terrain, pour le compte de propriétaires d’animaux de compagnie ou bien d’éleveurs dans le monde agricole, mais aussi d’associations de protection des animaux.

Elle est une pionnière du genre, et en quelques années, depuis son cabinet d’Annecy, Olivia est connue comme l'avocate des animaux.

Une rencontre signée Clémentine Arnaud, Frédéric Capron et Vincent Rochefeuille.