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"Grands reportages" : Enquêtes, filatures, dans les pas des détectives dimanche 3 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 206
"Grands reportages" : Enquêtes, filatures, dans les pas des détectives dimanche 3 mai 2026 sur TF1

Dimanche 3 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Enquêtes, filatures : dans les pas des détectives » un document inédit de Sarah Oultaf qui propose une immersion au cœur d’un métier sous haute tension.

Depuis quelques années, le métier de détective privé connaît une profonde mutation. Longtemps, ils se sont cantonnés à la recherche de preuves d’adultère. Ces enquêteurs de l’ombre sont désormais en première ligne face aux escroqueries et aux fraudes sociales, qui représentent près d’un tiers de leurs enquêtes.

Dans le Pas-de-Calais, Michaël Hecquet est devenu le cauchemar des fraudeurs. Mandaté par des employeurs et des compagnies d’assurance, il enquête sur des arrêts maladie abusifs et des fraudes à l’assurance.

À Montpellier, Jérémy Fontanille, 37 ans, aux côtés de Pauline, détective stagiaire de 23 ans, enquête notamment sur une affaire de pension alimentaire contestée et sur un commercial en bâtiment soupçonné de vendre des voitures pendant un arrêt maladie.

En Bourgogne, Olivier Gabin est un nouveau venu dans la profession. Nous allons le suivre dans sa toute première enquête : il doit retrouver Bernard, un retraité de 74 ans, disparu depuis neuf mois. Canoë, drone, caméra sous-marine : Olivier déploie des moyens impressionnants. Arrivera-t-il à ses fins ?

À Boulogne-sur-Mer, Marc Eterno, 53 ans, s’attaque quant à lui à une affaire criminelle : élucider les circonstances troubles de la mort d’un jeune homme, il y a huit ans. Il va tout faire pour retrouver des témoins afin qu’ils soient ensuite entendus lors du procès en appel.

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