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"13h15 le dimanche" : Les secrets de l’affaire Omar Raddad ce 3 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 217
"13h15 le dimanche" : Les secrets de l’affaire Omar Raddad ce 3 mai 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 3 mai 2026 sur France 2, le retour sur l'affaire Omar Raddad et ses secrets dans une série documentaire en quatre volets.

"13h15 le dimanche" replonge dans une affaire parmi les plus marquantes de la justice française : celle d'Omar Raddad, condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Il sera gracié en 1996 par Jacques Chirac, mais pas innocenté...

La faute d’orthographe la plus célèbre des affaires criminelles françaises du XXe siècle, "Omar m’a tuer", résonne toujours aujourd’hui, alors que l’affaire date de plus de trente ans.

En juin 1991, Ghislaine Marchal, une riche retraitée, est retrouvée morte dans la cave de sa maison "La Chamade", située sur les hauteurs de Mougins, dans la baie de Cannes.

Condamné puis gracié

À côté du corps, plusieurs inscriptions en lettres de sang semblent désigner un coupable : Omar Raddad, le jeune jardinier qui était son employé. Celui-ci nie farouchement cette accusation, il sera pourtant condamné par la cour d’assises. À cette époque, l’appel n’existe pas. Mais il y a tout juste trente ans, en mai 1996, le président Jacques Chirac décide de lui accorder une grâce présidentielle partielle.

Une série signée Anne-Sophie Martin, Ludovic Siméon, Stéphane Bion et Oktay Sengul.

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