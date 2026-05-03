"90' Enquêtes" en immersion avec la Police Municipale de Marseille, mardi 5 mai 2026 sur TMC

Mardi 5 mai 2026 à 21:25, Tatiana Silva présentera sur TMC un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" en immersion avec la Police Municipale de Marseille : « Rodéos, pickpockets et incendie : un été chaud dans le sud ».

Marseille, deuxième ville de France avec ses 900 000 habitants à l'année et près de 2 millions de visiteurs chaque été, fait partie des destinations les plus plébiscitées du pays. La Bonne Mère, le Vieux-Port, les plages... La cité phocéenne séduit autant qu'elle bouillonne. Elle abrite aussi la plus grosse Police Municipale de France en termes d'effectifs : 700 agents secondés par 1800 caméras de vidéosurveillance. Le but : endiguer la délinquance dans la ville phocéenne.

Le rappeur Jul est la fierté de la ville. Cet été-là, au stade Vélodrome, la star attirait toutes les foules pour un concert exceptionnel. Mais aux abords du stade, des casseurs se sont mêlés à la foule tentant de piller les magasins où sont vendus les produits dérivés du rappeur. Une situation tendue entre casseurs et policiers municipaux, en infériorité numérique face aux délinquants. Ils ont été la cible de projectiles dans une ambiance confuse et tendue. C'est un fléau qui gagne du terrain sur les réseaux sociaux : les plongeons sauvages. Une pratique illégale et dangereuse. Mais à Marseille, elle est quasi quotidienne à proximité de criques spectaculaires. La hantise des forces de l'ordre qui redoutent de terribles accidents.

Côté mer toujours, cet été, les agents de la Police Municipale ont eu le droit à une grande première : une course poursuite en pleine Méditerranée avec un jet-ski lancé à plus de 100km/h. Sur terre comme en mer, les addicts à la vitesse et aux sensations fortes font parfois preuve d'une mauvaise foi à toute épreuve. Lors du tournage, la ville a été menacée par de terribles incendies historiques mobilisant tous les pompiers. Alors, quand un autre incendie démarre dans un immeuble en pleine ville, ce sont les agents de la Police Municipale qui prennent le relais. Ils prendront tous les risques, avec un courage admirable, pour sauver les habitants.

Sur la terre comme en mer, plongez dans un reportage exceptionnel au cœur de la plus grande Police Municipale de France.