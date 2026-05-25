"28 minutes" lundi 25 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 25 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce lundi 25 mai 2026 :



Lorenzaccio : Alfred de Musset, “roi de la punchline” et George Sand “reine du thriller politique”

David Bobée met en scène “Lorenzaccio” au Théâtre du Nord, à Lille, jusqu’au 5 juin, puis en tournée à partir de novembre 2026. Sa création mêle “Lorenzaccio”, célèbre drame romantique d’Alfred de Musset, et “Une conspiration en 1537”, texte de George Sand qui aurait justement inspiré Alfred de Musset. Que peut l’action politique face à la tyrannie ? La pièce montre un peuple étouffé dans ses révoltes, en résonance avec l’époque contemporaine.

Trois mois de conflit au Moyen-Orient : qui sort vraiment renforcé ?

Depuis le 8 avril, un cessez-le-feu est en vigueur entre les États-Unis et l’Iran, et les deux pays seraient, à ce jour, proches d’un accord pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient. L’enjeu majeur est la réouverture du détroit d’Ormuz à la navigation. Washington pourrait lever certaines sanctions et dégeler des avoirs iraniens. Mais la question du nucléaire apparaît comme un point de crispation : Marco Rubio a évoqué un délai de “60 jours” pour des négociations, et l’agence de presse iranienne Tasnim a déclaré que “toutes les questions concernant le nucléaire ont été reportées à plus tard". Le régime iranien multiplie les exécutions des opposants, comme celle de Mojtaba Kian, pendu dimanche pour espionnage.

18 départements ont été placés en vigilance jaune canicule ce lundi, avec un indice UV record, l'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire de la crème solaire.

Marie Bonnisseau explique pourquoi les platanes vont disparaître d’ici 2037 des rues de Barcelone.