"Envoyé Spécial" jeudi 28 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 28 mai 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 28 mai 2026 :

Chantal Goya : l’éternelle enfant

Icône populaire de la chanson pour enfants, Chantal Goya fête cette année cinquante ans de carrière. Derrière les costumes de Marie-Rose, Bécassine ou Pandi-Panda, qui est vraiment la femme née à Saïgon sous le nom de Chantal Deguerre ?

Pendant plusieurs semaines, les équipes d’Envoyé Spécial ont suivi une artiste infatigable à 83 ans. Des coulisses de son concert au Palais des Congrès de Paris jusqu’aux rues de Ho Chi Minh au Vietnam, où elle retourne pour la première fois sur les traces de son enfance.

À travers ce voyage intime, entre souvenirs, émotion et transmission, ce portrait inédit raconte aussi la longévité d’un phénomène unique de la chanson française, crée par son mari, Jean-Jacques Debout. Comment Chantal Goya continue-t-elle de séduire enfants, parents et grands-parents ?

Derrière ce parcours hors norme, le reportage évoque aussi les passages plus fragiles, revers de carrière, tempêtes médiatiques et difficultés financières qui n’ont jamais entamé sa détermination à continuer sa carrière.

Un reportage de Delphine Welter, Pierre Tailliez, François Gagnant et Colin Guillemant - Production "Agence 1827".