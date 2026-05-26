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"À quel prix ?" jeudi 28 mai 2026 sur M6 avec Julien Courbet, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 266
"À quel prix ?" jeudi 28 mai 2026 sur M6 avec Julien Courbet, sommaire du magazine

Julien Courbet et son équipe vous donnent rendez-vous sur M6 jeudi 28 mai 2026 à 21:10 pour un numéro inédit de "À quel prix ?" dans lequel ils répondront à la question suivante : que valent les petits prix ?

Acheter un appartement aux enchères, séjourner dans un hôtel autonome, opter pour des lunettes à prix mini ou pour une greffe capillaire low-cost, est-ce une bonne idée ? Peut-on se fier à ces offres alléchantes ? Peuvent-elles rivaliser avec les produits plus onéreux ? Sont-elles vraiment synonymes d’économie ?

Analyses en laboratoires, études comparatives, enquêtes de terrain, les experts passeront ces produits et services de grande consommation au crible. Le tout dans une ambiance conviviale et toujours au service du pouvoir d’achat des Français.

Et nouveauté, dans sa superette, Olivier Dauvers vous éclairera sur les arnaques à éviter au rayon « petits prix » de vos supermarchés.

Enfin, Pascal Goncalves, médecin généraliste, invité exceptionnel de cette émission, partagera ses astuces pour consommer en toute sécurité.

Dernière modification le mardi, 26 mai 2026 18:08
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