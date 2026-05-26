"C dans l'air" mardi 26 mai 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 26 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 26 mai 2026, Caroline Roux reçoit David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics.

Sébastien Lecornu souhaite réévaluer le budget compensant les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Les six milliards d’euros de gels de crédits prévus pourraient donc être réévalués. Le gouvernement avait annoncé mi-avril que six milliards d’euros d’économies sur les dépenses pourraient être réalisés en 2026, sous la forme de gels de crédits ou d’«annulations ciblées».

Le Premier ministre a estimé que «malheureusement, cette géopolitique s’est installée dans le réservoir des Françaises et des Français (...) et, nous le voyons, sous une forme ou sous une autre, cela va durer», en évoquant la «crise d’une inflation importée sur l’énergie». Contraint à la discipline budgétaire et menacé par une récession, le gouvernement temporise depuis le début de la guerre fin février sur les aides qu’il veut toujours «ciblées» et non générales, écartant toute baisse de la fiscalité.

David Amiel, le ministre de l’Action et des comptes publics, a notamment confirmé, vendredi 22 mai, que les allégements de cotisations sociales des entreprises sur les bas salaires seraient gelés, malgré la hausse du smic au 1er juin. Il a estimé qu’une augmentation générale des allégements liée à la hausse du Smic, elle-même provoquée par la hausse de l’inflation consécutive à la guerre au Moyen-Orient, « s’élèverait à plus de 2 milliards d’euros », et ne serait pas « ciblée ».

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Richard Werly, éditorialiste international pour le média Blick.ch.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Sylvain Domergue, géographe, enseignant à Sciences Po Bordeaux.

Le thème de l'émission :

Iran : Trump reprend les frappes...

Malgré le cessez-le-feu entre les États-Unis et Téhéran, l’armée américaine a frappé lundi soir la ville iranienne de Bandar Abbas, située au sud du pays, juste en face du détroit d’Ormuz. Washington affirme avoir ciblé des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient parle de légitime défense contre des embarcations iraniennes qui tentaient, dit-il, de poser des mines dans ce détroit stratégique, bloqué et scruté par le monde entier.

Parallèlement, dans un long message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a conditionné tout plan de paix avec l’Iran à la signature des accords d’Abraham par d’autres pays du Golfe, dont, en premier lieu, l’Arabie saoudite et le Qatar. Une contrainte susceptible de compliquer les négociations avec Téhéran. Paraphés en 2020 lors du précédent mandat du président américain, ils visent à normaliser les relations avec Israël. Pour l’heure, quatre pays les ont rejoints : les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. L’Égypte et la Jordanie ont signé des traités de paix avec Israël en 1979 et 1994. Mais les autres pays considèrent que ce processus ne peut progresser en l’absence de toute perspective politique pour les Palestiniens, avec la création d’un État souverain et viable.

En Iran, le corps des Gardiens de la Révolution a déclaré ce mardi qu’il se réserve le droit « légitime et incontestable » de riposter à toute violation du cessez-le-feu par les États-Unis. Les pays du Golfe « ne serviront plus de bouclier aux bases américaines » et n’auront plus de « refuge sécurisé » dans la région, a affirmé le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dans une déclaration écrite diffusée par la télévision d’État. « Si la région entre dans un nouveau cycle de guerre, la réponse de l’Iran dépassera les frontières régionales et sera beaucoup plus lourde et plus forte », a averti de son côté Abolfazl Shekarchi, porte-parole senior des forces armées iraniennes, cité par l’agence semi-officielle Fars.

Va-t-on assister à une nouvelle escalade dans la guerre au Moyen-Orient ? Où en sont les négociations entre Téhéran et Washington ? Que sont les accords d’Abraham, que Donald Trump souhaiterait imposer à l’Arabie saoudite et au Qatar ? Face aux États-Unis et à Israël, comment le régime iranien résiste-t-il ?

Trois mois après la guerre déclenchée contre le régime des mollahs, si le président américain cherche toujours la porte de sortie d’un conflit qu’il espérait régler en quelques jours, il rouvre également quelques fronts qu’il avait mis en pause. Ainsi, son émissaire, actuellement en visite sur l’île de l’Arctique, a expliqué qu’« il est temps que les États-Unis remettent leur empreinte sur le Groenland ». Pour rappel, le président américain a répété à plusieurs reprises depuis son élection vouloir s’emparer de l’île de l’Arctique, quitte même à l’acheter si besoin. Et comme le Groenland ne semble pas suffire, l’administration Trump accentue la pression sur Cuba. Après le Venezuela et l’Iran, l’île communiste située à 150 kilomètres des côtes de la Floride semble être la prochaine cible du locataire de la Maison-Blanche.

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