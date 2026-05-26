"C à vous" mardi 26 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 26 mai 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Cancer du sein
Laurie Cholewa, animatrice et journaliste pour CANAL+ et Europe 1 témoigne de sa double mastectomie.
Vague de chaleur record en mai : la France peut-elle faire face ?
Vincent Nouyrigat, co-rédacteur en chef du magazine Epsiloon.
Marina Carrère d’Encausse, médecin et journaliste.
Laurent Romejko, journaliste météo.
Roland Garros : Gaël Monfils a fait ses adieux au tournoi parisien
Guy Forget, consultant pour France TV et ancien directeur de Roland Garros.
20:00 C à vous, la suite
Stéphane De Groodt et Laury Thilleman pour l’émission “Rendez-vous en terre inconnu avec Stéphane De Groodt chez les Wauja” ce mardi 26 mai à 21:10 sur France 2.
Raphaël Personnaz et Eye Haïdara pour le film “Mata” en salle le 27 mai.
Daoud, pour son album “Ok” et son concert à La Cigale le 6 novembre 2026.
Dans la cuisine de C à vous
La créatrice de contenu food sur les réseaux sociaux, Nawel.