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"C à vous" mardi 26 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 347
"C à vous" mardi 26 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 26 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 26 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Cancer du sein

Laurie Cholewa, animatrice et journaliste pour CANAL+ et Europe 1 témoigne de sa double mastectomie.

Vague de chaleur record en mai : la France peut-elle faire face ?

Vincent Nouyrigat, co-rédacteur en chef du magazine Epsiloon.

Marina Carrère d’Encausse, médecin et journaliste.

Laurent Romejko, journaliste météo.

Roland Garros : Gaël Monfils a fait ses adieux au tournoi parisien

Guy Forget, consultant pour France TV et ancien directeur de Roland Garros.

20:00 C à vous, la suite

Stéphane De Groodt et Laury Thilleman pour l’émission “Rendez-vous en terre inconnu avec Stéphane De Groodt chez les Wauja” ce mardi 26 mai à 21:10 sur France 2.

Raphaël Personnaz et Eye Haïdara pour le film “Mata” en salle le 27 mai.

Daoud, pour son album “Ok” et son concert à La Cigale le 6 novembre 2026.

Dans la cuisine de C à vous

La créatrice de contenu food sur les réseaux sociaux, Nawel.

Dernière modification le mardi, 26 mai 2026 17:11
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