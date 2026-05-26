"28 minutes" mardi 26 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 26 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 26 mai 2026 :



Embargo contre Cuba : l’amour meurtri de l’écrivain Leonardo Padura pour la Havane

L'écrivain cubain Leonardo Padura est célèbre pour son amour inconditionnel pour La Havane. Il consacre son dernier roman, “Aller à La Havane” (éditions Métailié), à cette ville mais aussi à son quartier, celui de Mantilla, où il a grandi et dans lequel il vit toujours. Il raconte, aux travers de plusieurs personnages, cette capitale malmenée qui a subi les assauts du temps, des crises, des embargos et de la dictature castriste.

Athlètes dopés : les “Jeux augmentés” sont-ils le stade ultime du sport spectacle ?

Le 24 mai 2026, le nageur grec Kristian Gkolomeev a battu le record du monde du 50 mètres nage libre en 20 secondes 81 centièmes. Cette performance spectaculaire a été réalisée dans un cadre qui s’apprête à bouleverser le monde du sport : les “Enhanced Games”. La première édition de ces “Jeux augmentés” vient de se tenir à Las Vegas, aux États-Unis. L’usage de substances dopantes, mais aussi l’utilisation de technologies, qui peuvent aider à améliorer les performances y sont autorisés. L’événement reste limité avec seulement trois sports (natation, sprint et haltérophilie), 9 épreuves et 42 athlètes. Les gains sont conséquents : 250 000 dollars pour une victoire et un million en cas de record du monde. Les créateurs de ces jeux, des investisseurs de la tech transhumanistes et proches de la sphère trumpiste, mettent en avant ces récompenses pour attirer des athlètes, souvent mal rémunérés malgré leurs performances.

Enfin, Xavier Mauduit revient sur l’éradication des langues régionales à l’école sous la Troisième République alors qu'à partir de 2028 les lycéens pourront passer une épreuve de spécialité en langue régionale.

Marie Bonnisseau nous présente Bernard et Chantal, boomers retraités virtuels dont le compte sur les réseaux sociaux révèle la fracture des générations.