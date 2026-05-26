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"Vive le camping" à Sète, sensations fortes et fêtes endiablées, jeudi 28 mai 2026 sur 6ter

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 207
"Vive le camping" à Sète, sensations fortes et fêtes endiablées, jeudi 28 mai 2026 sur 6ter

Jeudi 28 mai 2026 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de découvrir sur 6ter un numéro inédit du magazine "Vive le camping, vacances en famille" : « Camping XXL, sensations fortes et fêtes endiablées : un été de folie à Sète !».

Au bord de la Méditerranée, près de Sète, Élodie Gossuin vous emmène dans l’un des plus grands campings de France, là où des familles hors du commun vont vivre un été inoubliable.

Marie-Noëlle, Bertrand et leurs ados Alexis et Amélie arrivent des Alpes suisses avec un rituel improbable : la fondue… même sous 35 °C ! Pour Alexis, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, ces deux semaines représentent bien plus que des vacances. Au camping, l’ado va s’ouvrir aux autres et reprendre confiance en lui.

Originaire de Lyon, Fabien, 46 ans, papa divorcé, tente une grande première : des vacances en solo avec ses deux enfants, Liam, 12 ans, et Leia, 14 ans. Ce père ultra-investi veut leur offrir un été inoubliable. Pour l’anniversaire de son aînée, ce DJ passionné a prévu une surprise de taille : il va faire danser tout le camping !

Romane, 21 ans, Émie, 16 ans, et leurs parents originaires de Meurthe-et-Moselle sont venus au camping faire le plein de sensations fortes. Depuis toujours, cette famille est soudée par l’adrénaline. Karting, manèges plus effrayants les uns que les autres, défis sportifs : ils vont se dépasser !

Célia, 21 ans, est la plus jeune animatrice du camping. Originaire de Dunkerque, elle est ici en formation. Grâce à ces trois mois de stage, elle espère obtenir son diplôme d’animatrice et réussir à intégrer une formation de chorégraphe pour la saison prochaine. Célia réussira-t-elle son défi ?

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