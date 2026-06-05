"Quelle époque !" samedi 6 juin 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 6 juin 2026 à 23:25, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 6 juin 2026, Léa Salamé reçoit :

Nagui pour le numéro spécial de "N’oubliez pas les paroles !" au profit du Secours Populaire avec de nombreuses personnalités, tout en revenant sur l’avenir de "Taratata" et sa relation avec France Inter.

Matthieu Pigasse qui évoquera le succès de Radio Nova, ses ambitions politiques pour 2027 et son parcours atypique entre finance, médias et culture.

Roland Lescure qui évoquera l’état de l’économie française, les enjeux du pouvoir d’achat, l’évolution des prix des carburants à l’automne et les défis budgétaires auxquels le pays devra faire face dans les prochains mois.

Brigitte Lahaie qui présentera « 50 nuances de bonheur », un ouvrage dans lequel elle partage son expérience autour de la sexualité, des sentiments et du bien-être.

Boualem Sansal présentera « La Légende » chez Grasset, un récit consacré à son année de détention en Algérie et à son combat pour ses convictions.

Tayc dévoilera son nouvel album « Joÿa », un projet porté par un message de résilience, alors qu’il poursuit sa tournée.

Daniel Riolo revient sur vingt ans d’After Foot, son style provocateur et ses prises de position qui alimentent régulièrement le débat médiatique.

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Paul et Guillaume de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.