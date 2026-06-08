"Ça commence aujourd'hui" lundi 8 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 8 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 À vendre : robe de mariée jamais portée

Un mariage reporté, un projet de vie qui évolue, un changement de cap inattendu… Derrière chaque robe de mariée jamais portée se cache souvent une histoire personnelle. Des femmes témoignent des raisons qui les ont conduites à revendre une robe qu'elles avaient pourtant choisie avec émotion.

15:05 Ils ont le sentiment d'avoir servi de cobaye

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des invités qui ont été victimes d’actes médicaux qui leur avait pourtant été vendus comme sans risques.

En souffrance depuis plusieurs mois, Sylvie a tout compris en entendant Anny Duperey à la radio. L’unique médicament qu’elle prenait suite à son ablation de la thyroïde, avait eu une modification de sa formule, sans que les patients en soient informés.

Après des années de fuites urinaires, Anne-Laure s’est fait poser une bandelette sous-urétale : un dispositif présenté comme sans risques. Mais pendant 7 ans, Anne-Laure a continué à vivre avec les douleurs avant de découvrir la remise en cause des bandelettes et que des milliers de femmes souffraient de ce dispositif qui n’avait pas été conçu pour être retiré.

Suite à des complications de problèmes cardio-vasculaires, Christophe a perdu toutes ses dents. Pour lui reconstruire la bouche, il a rencontré un chirurgien qui lui a proposé de l’opérer avec un robot vendu comme d’une précision miracle. L’opération devait être précise et ne durer que 2h, mais Christophe est finalement resté 8h au bloc, et en est ressorti défiguré.