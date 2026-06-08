"C dans l'air" lundi 8 juin 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 8 juin 2026 à 17:30, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus par Caroline Roux.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 8 juin 2026, Caroline Roux reçoit Alice Augustin, grand reporter à Elle, spécialiste des questions de société et de violences sexistes et sexuelles.

Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes et qui a récemment annulé sa tournée de concerts, a été placé en garde à vue lundi matin, tandis que deux nouvelles plaintes pour viols ont récemment été déposées contre lui. Le chanteur est auditionné sur des "faits qui concernent à ce stade 13 victimes" présumées, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué.

L'enquête en cours "porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol" en 1997, 2000 et 2001, a ajouté le parquet. Elle examine aussi "des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement", dénoncées par d'autres victimes présumées identifiées lors des investigations.

Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits. L'artiste est également visé par deux nouvelles plaintes pour viols, selon des informations révélées aujourd'hui par Mediapart. Elles ont été déposées les 27 mai et 3 juin par deux femmes.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Maurice Szafran, éditorialiste politique à Challenges.

Mathieu Delahousse, grand reporter au Nouvel Obs.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice au Parisien.

Soazig Quemener, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche.

Solène Podevin Favre (enduplex), présidente de l’association Face à l’inceste, ex-membre du collège directeur de la Ciivise.

Le thème de l'émission :

Lyhanna : après l'émotion, les règlements de compte

« Y a-t-il d’autres affaires Lyhanna en France ? ». C'est la question qu'a posée le ministre de la Justice Gérald Darmanin ce matin, lors d'une conférence de presse à la chancellerie. Au lendemain de la marche blanche qui a rassemblé 6 000 personnes à Fleurance, le garde des sceaux a sonné la « mobilisation générale ». Ce week-end, Gérald Darmanin avait déjà demandé aux procureurs généraux la revue, d'ici le 14 juillet, de 70 000 plaintes touchant un mineur. Et pour cause, Jérôme Barella, mis en examen pour le meurtre de Lyhanna, était visé par plusieurs plaintes pénales, ce qui pose la question d'éventuels dysfonctionnements dans la chaîne pénale. « Quand on met neuf mois à ne pas placer quelqu’un en garde à vue, je me dis légitimement que le ministère de la Justice a dysfonctionné », a lâché ce matin Gérald Darmanin. Quelques heures plus tôt, le procureur de la République de Chartres et président de la conférence nationale des procureurs de la République, avait regretté sur RMC que les magistrats du parquet soient « jetés en pâture ». Gérald Darmanin n'est pas épargné par les règlements de compte puisque plusieurs responsables politiques ont appelé à sa démission.

L'affaire Lyhanna intervient alors que la campagne des élections municipales a été marquée par des violences sexuelles a répétition dans le périscolaire. Mi-mai, le parquet de Paris avait déclaré enquêter sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaines de crèches, tandis que trois informations judiciaires sont déjà ouvertes. Face à l’ampleur du scandale qu'il considère comme « une priorité absolue », le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire a engagé un plan d'action de 20 millions d'euros qui prévoit notamment une simplification de la chaîne de signalement et une professionnalisation de la filière des animateurs scolaires. Mais plusieurs collectifs comme #MeTooEcole exigent des réformes au niveau national : « Si Paris cristallise aujourd’hui l’urgence, notre combat dépasse largement la capitale. Ce que nous dénonçons est un problème systémique et national », détaille-t-il dans une pétition qui a recueilli près de 23 000 signatures.

L'année 2025 avait aussi été marquée par l'affaire Bétharram, du nom des sévices infligés aux élèves de l’établissement Notre-Dame-de-Bétharram, près de Pau. La semaine dernière, la proposition de loi portée par les députés Violette Spillebout (Ensemble) et Paul Vannier (LFI) et visant à mieux protéger les enfants contre les violences à l’école et dans le périscolaire, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit de renforcer le contrôle des intervenants susceptibles d’être au contact des enfants, mais ne lève pas le secret de la confession pour les ministres du culte. Il crée aussi une « liste noire », où seront inscrites les personnes en raison d’un comportement dangereux empêchant leur réemploi dans un autre établissement.

Quelle est la part de responsabilité du ministre de la Justice dans l'affaire Lyhanna ? Où en sont les procédures sur le scandale du périscolaire à Paris ? Et que peut changer la loi adoptée la semaine dernière par les députés pour mieux protéger les enfants contre les violences à l’école ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.