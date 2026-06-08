"28 minutes" lundi 8 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 8 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce lundi 8 juin 2026 :



(La)Horde : une danse engagée au cœur des luttes contemporaines

Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel se rencontrent dans les clubs queer parisiens en 2011 avant de fonder le collectif (La)Horde. Quinze ans plus tard, le collectif dirige le Ballet national de Marseille. À travers leurs créations, ils explorent les cultures numériques et les formes de mobilisations collectives qui traversent notre époque. Après avoir collaboré avec Madonna, Rosalia ou encore Angèle, les trois artistes présenteront leur nouvelle création : “Après moi, le déluge”, le 30 juin et le 1er juillet à la Cité de la danse à Montpellier. Elle sera jouée ensuite à Marseille, puis au théâtre de la Ville à Paris.

Affaire Lyhanna : faut-il un "Grenelle" pour mieux protéger les enfants ?

Le corps de Lyhanna, collégienne de 11 ans disparue dans le Gers le 29 mai, a été retrouvé jeudi 4 juin. Le principal suspect, Jérôme B., a été mis en examen pour “enlèvement, séquestration et meurtre d'un mineur de moins de 15 ans”. Il avait déjà fait l’objet de signalements et de plusieurs plaintes pour viols, dont une déposée en 2025 et pour laquelle il n’avait jamais été entendu. À l’issue d’une marche blanche, le maire de Fleurance a dénoncé “une faillite dans notre mission la plus importante en tant qu'élu, en tant que nation”. Ce lundi 8 juin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a réuni les procureurs généraux des 36 cours d'appel, leur demandant de réexaminer “l’intégralité des plaintes qui touchent les enfants”, soit environ 70 000 dossiers, d'ici au 14 juillet. Plusieurs personnalités et associations de protection de l’enfance appellent à des rassemblements devant les tribunaux et le ministère de la Justice, ce lundi.

À l’occasion du 150ème anniversaire de sa disparition, Xavier Mauduit raconte comment George Sand a contribué à la préservation de la forêt de Fontainebleau.

Marie Bonnisseau nous emmène à Minneapolis, où des habitants se réunissent chaque année pour affûter un immense crayon en bois sculpté dans le tronc d’un chêne centenaire.