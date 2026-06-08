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"Bonjour ! Avec vous" mardi 9 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 juin 2026 218
"Bonjour ! Avec vous" mardi 9 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mardi 9 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 9 juin 2026 :

Bien choisir sa caméra de surveillance, le moment de vous équiper ?

Pour se prémunir contre les cambriolages, de plus en plus de foyers s’équipent de systèmes de sécurité. Mais comment s’y retrouver parmi les nombreuses solutions disponibles ? Quel budget consacrer à la protection de son logement ?

Caméras, détecteurs de mouvement, alarmes connectées : les fonctionnalités se multiplient. Comment identifier celles qui répondent réellement à vos besoins ?

Par ailleurs, l’option de télésurveillance, avec un suivi assuré par un centre spécialisé, entraîne un coût additionnel qu’il est important d’évaluer avant de s’engager.

Un expert sera en plateau pour vous aider à faire le bon choix.

Dernière modification le lundi, 08 juin 2026 21:23
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