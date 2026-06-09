"Ça commence aujourd'hui" mardi 9 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 9 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils achètent, ils courent, ils jouent… jusqu'à l'obsession !

Ils achètent sans vraiment en avoir besoin. Ils enchaînent les kilomètres jusqu'à l'épuisement. Ils passent des heures devant leurs écrans à jouer, encore et encore. Derrière ces comportements que l'on considère souvent comme de simples passions se cache parfois une réalité plus complexe : l'obsession.

Avec ses invités, Faustine Bollaert vous propose une plongée au cœur de ces nouvelles obsessions du quotidien qui peuvent, à terme, prendre le contrôle d'une vie.

15:05 Covid, attentats, nouvel ordre mondial : ils ont été confrontés à des idées complotistes

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités qui ont été confrontés à des idées complotistes. Covid, attentats, pyramides, nouvel ordre mondial : ils ont été happés dans un monde de machinations et de conspirations.

Suite à une dépression il y a 15 ans, la mère d’Eva a commencé à aborder des idées complotistes. Avec l’arrivée du covid, Eva estime qu’elle s’est complètement plongée dans une sorte de paranoïa, concernant notamment les vaccins.

Le frère aîné d’Elliot a plongé dans le complotisme après avoir vu un documentaire sur les pyramides. À cette époque, Elliot débutait une carrière de journaliste. Le fossé s’est creusé entre eux, et pour tenter de comprendre son frère et le retrouver, Elliot a infiltré le milieu complotiste…T

out comme le frère d’Elliott, Sylvain alors étudiant en droit et relations internationales, s’est laissé happer par un documentaire sur les pyramides. Il est devenu complotiste par la suite et pendant 2 ans, il a tenté de convaincre ses proches de sa vérité avant de se repentir.

Thomas est journaliste et reporter. Depuis une dizaine d’années, il enquête dans les milieux complotistes. Avec les réseaux sociaux, il a assisté à l’explosion des réseaux et théories complotistes. En novembre 2021, il a subi une agression lors d’un dîner au restaurant de la part d’un proche tombé dans le complotisme, qui lui brisera une carafe sur la tête.