"28 minutes" mardi 9 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 9 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 9 juin 2026 :



L’histoire palpitante de la vanille, l’épice indomptable qui a conquis le monde

Aujourd’hui, la vanille est un incontournable de notre alimentation, des yaourts aux cafés aromatisés. Pourtant, son histoire reste méconnue, à commencer par son origine, mexicaine et non malgache. Depuis plusieurs décennies, la vanille de synthèse est largement utilisée par les industriels. En 2007, un chercheur japonais a même réussi à en élaborer à partir de bouse de vache. L’historien franco-canadien Éric Jennings nous plonge dans l’histoire de cette épice qui a conquis le monde dans “Une histoire globale de la vanille” (éditions du CNRS).

Au Moyen-Orient comme aux États-Unis, Donald Trump a-t-il perdu la main ?

Le 14 juin, Donald Trump célèbrera ses 80 ans à la Maison Blanche où se tiendra pour l’occasion un gala de MMA, sport de combat qu’il apprécie particulièrement. L’occasion pour lui de montrer qu’il n’a rien perdu de son “punch” alors qu’il n’a jamais été aussi impopulaire dans les sondages, autant sur les questions économiques que sur son action à l’international. Cent jours après le début de la guerre avec l’Iran, l’armée américaine n’a atteint aucun de ses objectifs. La semaine dernière, la Chambre des représentants a adopté un texte ordonnant le retrait des troupes américaines engagées contre l’Iran, grâce aux voix de quatre députés républicains. Même si Donald Trump dispose d’un droit de veto, cette résolution marque une dissension au sein de son parti, à cinq mois des élections de mi-mandat.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de Sijilmassa, l’une des cités médiévales les plus importantes du Maroc, alors que cette dernière est au cœur d’une polémique.

Marie Bonnisseau s’intéresse au mouvement "Stop Killing Games", qui lutte pour préserver l’accès aux jeux vidéo après leur désactivation.