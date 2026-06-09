"Quotidien" mardi 9 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mardi 9 juin 2026 :
Fabrice Lenglart, directeur général de l'Insee.
Alex Ramires et Jérémy Gillet pour le film d'animation « Jim Queen » au cinéma le 17 juin.