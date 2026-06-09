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"C ce soir" mardi 9 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 juin 2026 234
"C ce soir" mardi 9 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 26 mai 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 9 juin 2026 :

Mort de Lyhanna • Défaillance politique, judiciaire ou sociétale ?

Un prénom qui incarne une émotion collective, une immense incompréhension et un cri de colère qui traverse toute la société…

Au surlendemain de la marche blanche en hommage à Lyhanna, Karime Rissouli débattra ce soir de ce drame qui place les pouvoirs politiques et judiciaires face à leur conscience… Est-ce une défaillance politique, judiciaire ou une faillite de l’ensemble de la société ?

Karim Rissouli reçoit en plateau : 

Mathilde Mathieu, journaliste au service Enquêtes de Mediapart.

Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal de grande instance de Meaux, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des magistrats (USM).

Grégory Bobbato, maire de Fleurance, dans le Gers.

Andréa Bescond, actrice et réalisatrice, représentation exceptionnelle de son spectacle « Les Chatouilles ou la Danse de la Colère » en hommage à Lyhanna, mercredi 10 juin à 20 heures aux Folies Bergère.

Karen Noblinski, avocate pénaliste engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Dernière modification le mardi, 09 juin 2026 20:42
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