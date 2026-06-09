"Bonjour ! Avec vous" mercredi 10 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mercredi 10 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 10 juin 2026 :

Les garagistes sont-ils honnêtes ?

Les automobilistes peuvent-ils faire confiance à leur garagiste ? Une récente enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) soulève des interrogations. Selon les résultats publiés, 41 % des établissements contrôlés présentaient des anomalies ou des manquements à la réglementation.

AU SECOURS mon chien est agressif !

Aboiements excessifs, grognements, morsures ou réactions imprévisibles : le comportement agressif d’un chien peut rapidement devenir une source d’inquiétude pour toute la famille. Pourtant, derrière ces attitudes se cachent souvent des causes bien précises : peur, stress, douleur, manque de socialisation ou mauvaise compréhension de certains signaux.

La vétérinaire Laetitia Barlerin vous aidera à mieux comprendre les mécanismes de l’agressivité canine et vous livrera de précieux conseils pour retrouver une relation sereine avec votre animal. Des solutions concrètes pour améliorer le quotidien de votre chien… et le vôtre !