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"Affaire conclue" : Objets mystères, sur les traces de Léonard de Vinci vendredi 12 juin 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 juin 2026 221
"Affaire conclue" : Objets mystères, sur les traces de Léonard de Vinci vendredi 12 juin 2026 sur France 3

Vendredi 12 juin 2026 à 21:10 sur France 2, l'émission "Affaire conclue" délocalisera ses plateaux et s’installera au Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci.

Pour ce nouveau prime événement, Affaire conclue s’installe dans l’un des lieux les plus inspirants de France : le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, qui consacra sa vie à tenter de percer les lois secrètes de l’univers à travers ses travaux de peintre, d’ingénieur, d’anatomiste ou d’inventeur visionnaire.

Julia Vignali et Harold Hessel partiront sur les traces du maître italien en arpentant les jardins de ce lieu inspirant, à la recherche de ses inventions. Ils lèveront également le voile sur ses liens privilégiés avec un voisin hors du commun : François Ier, et tenteront de percer le mystère du passage secret menant au château royal d'Amboise.

Les commissaires-priseurs Harold, Delphine et Marie tenteront de disséquer et d’élucider les secrets d’objets énigmatiques comme un coffret de ménagère de Miguel Berrocal, des lampes Totem signées Georges Pelletier, un meuble à système de l’ébéniste Godefroy Dester, une broche Arman ou un coffre Nuremberg et ses 17 mécanismes, trois serrures…

En salle des ventes, nous retrouverons nos acheteurs vedettes, qui s’arracheront aux enchères ces objets si particuliers lors de ventes classiques, emblématiques du programme, de ventes à la bougie, inspirées d’une méthode ancestrale où tout se joue à l’extinction de la dernière flamme, mais aussi de ventes sous plis cachetés, permettant des offres secrètes et un suspense total.

Entre science et art, mystère et savoir-faire, Affaire conclue – Objets mystères, sur les traces de Léonard de Vinci promet une immersion unique au cœur de la Renaissance et de la création. Chaque objet devient une énigme à résoudre, chaque enchère une montée d’adrénaline.

Une soirée hors du temps où le génie de Léonard de Vinci dialogue avec le mystère des objets et où, plus que jamais, les objets révèlent leurs secrets les mieux gardés.

Dernière modification le mercredi, 10 juin 2026 11:21
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