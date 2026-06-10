"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes des Alpes, vendredi 12 juin 2026 sur W9

Vendredi 12 juin 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Vacances dans les Alpes : les gendarmes face au danger ».

À Barcelonnette, l’été attire les foules… et multiplie les dangers ! Au cœur des Alpes du Sud, dans une vallée cernée de paysages grandioses, plus de 365 000 touristes affluent en haute saison. Fêtes de village, routes surchargées, accidents en pleine nature : pour les 50 gendarmes de la compagnie, la période estivale vire au marathon sous haute pression.

Le point chaud de la saison, ce sont les célèbres fêtes mexicaines. Pendant dix jours, la petite ville change de visage. Les rues débordent de monde, les terrasses sont prises d’assaut, les incidents se succèdent. Loric et ses collègues enchaînent les interventions. Une serveuse à bout de nerfs s’en prend à des touristes. Puis l’inquiétude monte d’un cran lorsqu’un père de famille alerte les gendarmes : son ex-compagne, soupçonnée d’être ivre, veut repartir en voiture avec leur fillette de deux ans à bord. Une intervention particulièrement sensible.

Mais les débordements ne se limitent pas au centre-ville. Près du lac de Serre-Ponçon, un barbecue sauvage provoque un départ de feu qui aurait pu embraser la forêt. Les gendarmes Marcel et Dylan partent à la recherche des vacanciers à l’origine de l’incendie. Plus surprenant encore, après de violentes pluies, une grenade de la Seconde Guerre mondiale ressurgit sur les berges. Le major Jean-Paul doit sécuriser la zone et faire appel aux démineurs.

En montagne, la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. À bord de leur hélicoptère, Lionel, brigadier-chef, et Gaëlle, médecin à la section aérienne de la gendarmerie de Digne-les-Bains, bravent les terrains escarpés. Un vététiste a chuté sur un sentier inaccessible. Grièvement blessé, il doit être évacué par hélitreuillage. Une intervention périlleuse… et coûteuse, mais une vie humaine n’a pas de prix !