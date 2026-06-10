"28 minutes" mercredi 10 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 10 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mercredi 10 juin 2026 :



Moira Millán : la guerrière mapuche qui défie les puissants

Moira Millán est une guerrière mapuche, l’une des quarante communautés indigènes d’Argentine. Selon cette écrivaine de 54 ans, le régime argentin nie l'existence et les droits de ces communautés. Dans son dernier livre "Le train de l’oubli" (éditions Actes sud), elle s'inspire de son histoire familiale pour raconter la “conquête du désert” à la fin du XIXe siècle, campagne menée par le gouvernement argentin dans les territoires des peuples autochtones mapuche et tehuelche de Patagonie. Les Britanniques y ont ensuite construit des chemins de fer au début du XXe siècle.

Le vieillissement de la population menace-t-il notre modèle social ?

Le déclin démographique se confirme en France selon une étude de l’Insee publiée le 8 juin. Avec un pic estimé à près de 70 millions d’habitants en 2037, nous devrions perdre près de 4 millions d'habitants en 2070. Les plus de 65 ans représenteraient 32 % de la population contre 22 % aujourd’hui. Si les retraités contribuent au fonctionnement de notre société, par leurs activités bénévoles ou la garde de leurs petits-enfants, leur surreprésentation aura des conséquences sur le financement des retraites. Dans un rapport, qui doit officiellement être présenté jeudi, mais dont les données ont fuité, le Conseil d’orientation des retraites (COR) revoit à la hausse le déficit de notre système de retraites. La solution la plus simple, selon lui, sans provoquer une récession, serait d’augmenter l’âge de départ à 67,6 ans en 2070.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et de ses mariages alors que pour la première fois depuis 1 000 ans, un mariage y a été célébré lundi.

Marie Bonnisseau revient sur la curieuse notification “Test cedric” qu’ont reçue les clients du Crédit agricole mardi, provoquant la panne de l’application.