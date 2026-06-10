"C à vous" mercredi 10 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 10 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 10 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Paris, Lourdes et Metz : le voyage du pape en France se précise

Jean-François Colosimo, historien des religions.

Le maire RN de Castres déprogramme la pièce « Passeport » d'Alexis Michalik

Alexis Michalik, réalisateur, metteur en scène et écrivain vient réagir dans C à vous.

20:00 C à vous, la suite

Élodie Bouchez et Romane Bohringer pour le film “Ulysse”, en salle le 17 juin.

Alice Taglioni pour son album “ADN” disponible depuis le 5 juin.

Germain Arrigoni pour sa bande dessinée « Un truc de foot - les anecdotes les plus incroyables de la Coupe du Monde » disponible aux éditions Jungle