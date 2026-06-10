"C à vous" mercredi 10 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 10 juin 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Paris, Lourdes et Metz : le voyage du pape en France se précise
Jean-François Colosimo, historien des religions.
Le maire RN de Castres déprogramme la pièce « Passeport » d'Alexis Michalik
Alexis Michalik, réalisateur, metteur en scène et écrivain vient réagir dans C à vous.
20:00 C à vous, la suite
Élodie Bouchez et Romane Bohringer pour le film “Ulysse”, en salle le 17 juin.
Alice Taglioni pour son album “ADN” disponible depuis le 5 juin.
Germain Arrigoni pour sa bande dessinée « Un truc de foot - les anecdotes les plus incroyables de la Coupe du Monde » disponible aux éditions Jungle