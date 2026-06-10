"C ce soir" mercredi 10 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Mercredi 10 juin 2026 à 23:05 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mercredi 10 juin 2026 :

Mort de Lyhanna • La résistance en héritage ?

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Arnaud Gallais, activiste des droits de l’enfant.

Giulia Foïs, journaliste, militante féministe.

Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé et de la Culture.

Thomas Legrand, éditorialiste au journal Libération.

Marc Crépon, philosophe.