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"Bonjour ! Avec vous" jeudi 11 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 juin 2026 114
"Bonjour ! Avec vous" jeudi 11 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 11 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 11 juin 2026 :

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Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/

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Que ce soit pour un voyage, les vacances ou simplement pour faire face aux petits imprévus du quotidien, certains médicaments et produits de santé sont essentiels à avoir à portée de main.

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Dernière modification le mercredi, 10 juin 2026 20:36
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