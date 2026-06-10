"Bonjour ! Avec vous" jeudi 11 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 11 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 11 juin 2026 :

Avez-vous envie de travailler en plus de votre retraite ?

Vous êtes retraité et vous envisagez de retravailler pour compléter vos revenus, partager votre expérience ou concrétiser un projet personnel ? Le cumul emploi-retraite, la création d’une auto-entreprise ou encore un job d’appoint offrent aujourd’hui de nombreuses possibilités.

Un spécialiste de la retraite sera en plateau pour vous conseiller.

Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/

Que mettre dans ma trousse à pharmacie ?

Que ce soit pour un voyage, les vacances ou simplement pour faire face aux petits imprévus du quotidien, certains médicaments et produits de santé sont essentiels à avoir à portée de main.

Un pharmacien expert sera en plateau pour répondre à toutes vos questions.