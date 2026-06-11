"Ça commence aujourd'hui" jeudi 11 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 11 juin 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Accompagner un proche jusqu'à son dernier souffle : leur ultime acte d'amour !

Il existe des moments dans une vie qui nous marquent à jamais. Accompagner un être cher dans ses derniers instants en fait partie. Face à la maladie, à la vieillesse ou à une fin de vie annoncée, des femmes et des hommes choisissent de rester présents jusqu'au bout, malgré la douleur, l'épuisement et les doutes. Un engagement silencieux, souvent vécu dans l'intimité, qui témoigne d'un amour profond et inconditionnel.

À travers leurs témoignages, ils nous ouvrent les portes d'une réalité aussi difficile qu'universelle : celle de l'accompagnement de la fin de vie, où chaque geste, chaque présence et chaque regard deviennent peut-être le plus bel acte d'amour que l'on puisse offrir.

15:05 Infanticides : c'est pour se venger que leur ex-compagnon a tué leur enfant

Les victimes de violences sexuelles peuvent aussi être des hommes.

Faustine Bollaert, entourée d’experts, donne la parole à trois personnalités du monde du spectacle et des médias qui ont courageusement accepté de partager leurs histoires.

Gwendal, chanteur et comédien révélé par « Incroyables talents », a été abusé par un coach de chant lorsqu’il était enfant.

Jordan De Luxe, présentateur aujourd'hui, a 20 ans en 2014 lorsqu'il monte à Paris pour sa première opportunité dans les médias, son rêve ! Dès ce premier soir, il va être logé chez un acteur, qui le droguera et le violera.

La vague #Metoo homme l'a aidé à briser le silence, mais il n'a pas encore porté plainte.

Yanis Marshall, chorégraphe, a été abusé sexuellement à 14 ans par son professeur de danse et mentor. Pendant de nombreuses années, Yanis a plongé dans un profond mal-être, avant de réussir à dénoncer cet homme et à libérer sa parole.

Des témoignages forts au programme de cette émission.