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"Complément d’enquête" sur la course à l'Élysée de Bruno Retailleau jeudi 11 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 229
"Complément d’enquête" sur la course à l'Élysée de Bruno Retailleau jeudi 11 juin 2026 sur France 2

Jeudi 11 juin 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui aura pour thème : « Bruno Retailleau, en croisade pour l’Elysée ».

Il a toute sa vie été au second rang, joué les doublures. Mais à 65 ans, c’est désormais à son tour de briller : Bruno Retailleau se rêve à l’Élysée en 2027. Le président de LR a d’ailleurs été désigné par ses adhérents candidat officiel des Républicains à l’élection présidentielle.

Propulsé ministre de l’Intérieur en 2024, Bruno Retailleau devient en quelques mois le chouchou de la droite et l’un des ministres les plus populaires du gouvernement. Le discours de celui qui se définit comme un homme de droite "sans tabou" plaît à une partie de l’opinion publique et les médias se l’arrachent.

Propos sur le narcotrafic, l’insécurité, l’islamisme... Bruno Retailleau est-il parfois allé trop loin ? Ce conservateur assumé avait alors multiplié les circulaires anti-immigration et parfois emprunté son vocabulaire à l’extrême droite. Des mots durs qui ont pu blesser. Une famille de victime a confié aux journalistes comment elle estime avoir été instrumentalisée.

Erreur stratégique ?

L’aventure gouvernementale prendra brutalement fin un an plus tard. En un tweet, Bruno Retailleau provoque la chute du gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Révélations sur une erreur stratégique, qu’il paie toujours au prix fort. Depuis, il peine à retrouver visibilité et sondages au sommet.

À l’ombre du Rassemblement national, le Vendéen a-t-il une chance de l’emporter ? Crédité de 10% à 13% des intentions de vote à un an du premier tour, "Complément d’enquête" sur l’ancien cavalier du Puy du Fou, persuadé désormais que son heure est arrivée.

Une enquête de Thomas Lelong, Guillaume Beaufils, Pierre-Louis Devais et Harold Horoks.

Dans les fauteuils rouges : François-Xavier Bellamy, vice-président Les Républicains.

Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 11:32
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