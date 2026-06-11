"Echappées belles" dans le Tarn samedi 13 juin 2026 sur France 5

Samedi 13 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène dans le Tarn.

Situé au cœur de l’Occitanie, le Tarn reste un territoire discret, parfois difficile à situer sur la carte. Et pourtant, cette terre confidentielle dévoile une richesse insoupçonnée, portée par des paysages d’une grande diversité.

Des Monts de Lacaune à la Montagne Noire, des icebergs de pierres granitiques du Sidobre aux vignobles de Gaillac, le Tarn offre une nature brute et spectaculaire. Une nature omniprésente, qui semble avoir façonné bien plus que des paysages. Ici, depuis des siècles, les habitants vivent en lien étroit avec leur environnement, développant traditions, savoir-faire et modes de vie profondément enracinés.

Depuis l’Antiquité, le territoire se structure et s’affirme au Moyen Âge, laissant des sites emblématiques comme la cathédrale d’Albi et Cordes-sur-Ciel. Le Tarn en a longtemps été l’artère, faisant circuler des richesses locales encore et toujours valorisées aujourd’hui.

À travers ce voyage, c’est un territoire vivant, sincère et profondément attachant qui se révèle. Des producteurs aux artisans, des éleveurs aux chefs cuisiniers, tous puisent dans leur environnement une source d’inspiration et de fierté.