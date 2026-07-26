"13h15 le dimanche" voyage au cœur de la magie des arbres ce 26 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 26 juillet 2026 sur France 2, un voyage à travers les forêts de France, de Pologne et du Gabon, à la rencontre de ceux qui étudient et défendent les arbres.

Il y a dix ans, l'ingénieur forestier allemand Peter Wohlleben publiait « La Vie secrète des arbres » (éd. Les Arènes), un livre qui a passionné un million de lecteurs dans lequel il partageait ses découvertes : les arbres de nos forêts sont capables de communiquer et de prendre soin les uns des autres.

A l’heure du réchauffement climatique, des incendies et des tempêtes en partie liés à la déforestation, la question de la préservation des arbres se pose plus que jamais. La France ne compte plus que des forêts secondaires, et la seule forêt primaire d’Europe, en Pologne, est régulièrement menacée. La forêt a pourtant une capacité incroyable à se réguler face à des événements extrêmes, et à protéger les hommes.

De la forêt de Rambouillet jusqu’à la forêt primaire du Gabon, des arbres du Morvan aux platanes de l’autoroute A 69, "13h15 le dimanche" voyage au cœur de la magie des arbres.

Épisode 1 • Le retour d'une forêt primaire en France ?

Laurent Tillon travaille à l’Office national des forêts, mais il a un péché mignon : les chauves-souris. Elles sont un indicateur exceptionnel de la santé d’une forêt.

Francis Hallé, botaniste de renom connu pour ses explorations de la canopée équatoriale en Guyane française, a un grand projet : faire renaître en France une forêt primaire, c’est-à-dire 70 00 hectares d’arbres sans aucune trace d’activité humaine.

Épisode 2 • Préserver les arbres

Il faut aller en Pologne pour trouver la seule forêt primaire d’Europe, véritable bouclier contre les incidents ou le manque d’eau.

Thomas Brail veut préserver dix-sept hectares d’arbres boisés menacés par le projet de l’A69, dont les platanes de Vendine ; il prépare une action coup de poing.

Épisode 3 • Un source de vie

La forêt primaire du Gabon joue un rôle d’utilité mondiale, elle séquestre presqu'autant de carbone que la forêt amazonienne.

En France, les forêts s’adaptent au réchauffement climatique, avec des arbres de plus petite taille.

Épisode 4 • Une bataille de gagnée...

Les militants contre l’A69 remportent une bataille, l’abattage est stoppé, et le 27 février 2025, le tribunal administratif annule l’arrêté préfectoral autorisant le chantier de l’autoroute, une décision de justice inédite.

Une série de Stéphane Depinoy, Benjamine Jeunehomme, Henri Desaunay et Fanny Martino.