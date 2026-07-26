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"90' Enquêtes" en immersion avec les gendarmes du Pays Basque" mardi 28 juillet 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 336
"90' Enquêtes" en immersion avec les gendarmes du Pays Basque" mardi 28 juillet 2026 sur TMC

Mardi 28 juillet 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Chauffards et fêtards : été brûlant pour les gendarmes du Pays Basque ».

Cet été encore, le Pays basque va attirer près de 6 millions de touristes, séduits par ses plages, ses montagnes et ses fêtes traditionnelles comme à Bayonne.

Pour que ces vacances se passent bien, les 155 gendarmes de la compagnie de Bayonne veillent au grain, et notamment sur les grands axes routiers.

Longtemps épargnée par l’insécurité routière, la région a vu ses chiffres de mortalité sur la route augmenter ces dernières années. Excès de vitesse, drogues ou alcool au volant : les gendarmes multiplient les contrôles et sont intraitables avec les chauffards.

L’été, pendant les fêtes de Bayonne, pour assurer la sécurité de près d’un million de visiteurs, en plus des forces de l’ordre, les bars font appel à des compagnies de sécurité privée. Avec une consommation d’alcool toujours plus élevée, les agents comme Arnold, un ancien militaire, ont du pain sur la planche.

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 14:49
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