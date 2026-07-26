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"20h30 le dimanche" avec Valérie Lemercier ce 26 juillet 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 360
"20h30 le dimanche" avec Valérie Lemercier ce 26 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le dimanche" ce 26 juillet 2026 dans la continuité du 20H de France 2, la rediffusion de l'entretien de Laurent Delahousse avec Valérie Lemercier.

À la fois actrice, réalisatrice, scénariste, humoriste et chanteuse, Valérie Lemercier est une artiste aux multiples talents, qui excelle pour inventer et incarner des personnages aussi attachants et que décalés.

Fille d’agriculteurs normands, comment a-t-elle trouvé sa voie dans ce métier ? D’où lui vient cette inspiration qui lui permet de dépeindre, avec tant d’esprit, la comédie humaine et ses travers ?

À l'occasion de son retour, à l'automne 2025, dans un seule-en-scène au Théâtre Marigny, Laurent Delahousse emmène Valérie Lemercier en balade dans les rues de Paris la nuit, et au petit matin dans l'effervescence du marché de Rungis.

Un portrait intime à (re)découvrir dans "20h30 le dimanche".

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 15:04
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26 juillet 2026 - 15:00

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