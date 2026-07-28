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"28 minutes" mardi 28 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 juillet 2026 324
"28 minutes" mardi 28 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 28 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi,  jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mardi 28 juillet 2026 :

Œuvres d’art pillées : 1815, un tournant dans l’Histoire de France

Dans “1815, le temps du retour. Restituer l'art en France après l'Empire” (La Découverte), l'historienne de l'art Bénédicte Savoy remonte à la chute de Napoléon, lorsque des centaines d'œuvres pillées lors des campagnes militaires de l’Empire quittent le Louvre pour être restituées à leurs pays d'origine. Un ouvrage consacré à un moment clé de l’histoire de France, alors que le 7 mai dernier, le Parlement a adopté une loi-cadre facilitant la restitutions des œuvres pillées durant la colonisation, réclamés depuis plusieurs années par plusieurs pays du continent africain.

Colons en Cisjordanie : jusqu’où ira Benyamin Nétanyahou ?

Reçu aujourd'hui à la Maison Blanche par Donald Trump, Benyamin Netanyahou poursuit l'expansion de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Vendredi 24 juillet, dans le village palestinien de Tell, au nord de la Cisjordanie, des violences ont fait quatre morts palestiniens et deux morts israéliens après l’entrée de colons dans le village. Suite à cela, le gouvernement israélien a annoncé préparer une vaste opération militaire au nord de la Cisjordanie. De son côté,le Premier ministre israélien, a ordonné la “légalisation” de plusieurs avant-postes, ces implantations établies sans autorisation initiale des autorités israéliennes et progressivement reconnues par Israël. Le ministère de la Santé palestinien recense au moins 1 094 Palestiniens, tués en Cisjordanie, combattants ou civils, depuis octobre 2023.

Marjorie Adelson décrypte l'essor de l'intelligence artificielle sur LinkedIn, où une part croissante des publications serait désormais entièrement rédigée par des IA.

Théophile Cossa nous explique pourquoi un incendie peut mettre des semaines, voire des mois, à être totalement éteint, même après la disparition des flammes.

Dernière modification le mardi, 28 juillet 2026 15:53
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